POL-MG: Zwei Wohnungseinbrüche auf der Viersener Straße

Mönchengladbach (ots) - Einbrecher sind von Mittwoch auf Donnerstag (4.12.18,09:45 h bis 5.12.18, 00.30h) auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Viersener Straße gelangt. Im Haus gingen sie zwei Wohnungen an. In einem Fall blieb es beim Versuch, hier wurde an der Wohnungstüre ein Türschloss (Zylinderziehen) beschädigt. Im zweiten Fall gelangten sie auf diese Arbeit in die Wohnung. Dort wurde Bargeld entwendet. (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell