Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Nach Geldabheben ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (18. März) gegen 13:30 Uhr haben drei Unbekannte einen 29-Jährigen an einer Garageneinfahrt der Poststraße zunächst nach der Uhrzeit gefragt. Anschließend schubsten sie ihn in die Einfahrt, schlugen ihm ins Gesicht und drohten mit einem Messer. Sie nahmen seine Geldbörse aus der Tasche und rannten in Richtung Moerser Straße davon. Die Polizei geht davon aus, dass das Trio den Duisburger beim Geldabheben in einer Bank an der Moerser Straße beobachtet hat. Der 29-Jährige ist sich sicher, dass er die drei auf dem Hinweg in der Nähe eines Frisörgeschäfts stehen sah. Die Räuber sollen etwa 25 Jahre alt sein, Drei-Tage-Bärte und kurze schwarze Haare haben. Zwei sind circa 1,80 Meter groß und waren dunkel bekleidet. Der Kleinste wird auf 1,63 Meter geschätzt und hatte eine weiße Sportjacke von Adidas an. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203-2800 an das Kriminalkommissariat 13.

