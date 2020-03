Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Tatverdächtiger nach Streit vor Supermarkt stellt sich bei der Polizei

Duisburg (ots)

Ein 33-Jähriger hat sich am Mittwochmorgen (18. März) auf der Polizeiwache Meiderich gestellt. Er gab an, an dem Streit am Montag (16. März) vor einem Supermarkt auf der Von-der-Mark-Straße beteiligt gewesen zu sein, bei dem ein 42-Jähriger einen Schlaganfall erlitten hatte. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt.

Der 42-Jährige befindet sich noch in einem Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist stabil.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4549898

