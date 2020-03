Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: 42-Jähriger nach Streit an der Fleischtheke schwer verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter, etwa 1,80 Meter großer Mann ist am Montagnachmittag (16. März, 16.25 Uhr) mit einem Duisburger an der Supermarkt-Fleischtheke an der Von-der-Mark-Straße aneinander geraten. Wenig später stritten die beiden Männer sich auf der Straße weiter und provozierten sich. Der Unbekannte schlug im Verlauf der Auseinandersetzung den 42-Jährigen mit einem Schlagstock, traf ihn unter anderem am Kopf und flüchtete in Richtung Laaker Straße. Während die herbeigerufenen Polizisten mit dem Verletzten sprachen, brach er zusammen und erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schlaganfall. Rettungskräfte brachten ihn sofort ins Krankenhaus. Die Kripo hat am Montagabend die Ermittlungen aufgenommen und eine Mordkommission eingerichtet. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer kennt den unbekannten Tatverdächtigen? Er ist etwa 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und abrasierte, helle Haare. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen an der Seite, einen Nike-Kapuzenpulli mit dunklem Emblem auf der Vorderseite, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, eine Tasche von Känguru und einen dunkelblauen Nike-Rucksack mit Aufschrift. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, melden sich bitte bei der Kripo (KK 11) telefonisch unter der Rufnummer 0203 2800. (stb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell