Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Einbruch - Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag (16. März, 2:40 Uhr) zwei verdächtige Männer im Bereich des Nachbarsgrundstücks an der Max-Planck-Straße bemerkt. Er fuhr zunächst weiter, hörte beim Abbiegen in die nächste Straße ein lautes Klirren und alarmierte die Polizei. Die beiden Unbekannten konnten die Beamten im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig machen. Im Erdgeschoss des Einfamilienhauses war eine Scheibe eingeschlagen. Ob die Täter im Haus waren und etwas gestohlen haben muss noch überprüft werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Verdächtigen im Alter von 25 bis 30 Jahren gesehen haben. Der eine ist circa 1,85 Meter bis 1,95 Meter groß, dick, bärtig und trug ein kariertes Hemd. Der andere ist circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und schlank. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

