Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Couragierte Zeugen stoppen Trunkenheitsfahrt

Duisburg (ots)

Couragierte Zeugen haben am Montagabend (16. März, 22:30 Uhr) auf der Moerser Straße eine Trunkenheitsfahrt gestoppt. Dem Pärchen (20, 26) fiel zunächst auf, dass der vor ihnen fahrende Mercedes mehrmals den Fahrstreifen gewechselt und immer den falschen Blinker benutzt hat. Als sie den Wagen überholten, bemerkten sie den stark beschädigten Reifen. Bei nächster Gelegenheit stieg das Pärchen aus und wollte den Mercedesfahrer auf den Schaden hinweisen. Doch dieser roch stark nach Alkohol, so dass sie die Polizei alarmierten. Die Beamten nahmen den Mann zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt mit zur Wache. Seinen Führerschein und den Autoschlüssel musste der 60-Jährige bei der Polizei lassen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs des Fahrens unter Alkoholeinfluss auseinandersetzen. Die Einsatzkräfte haben noch am Abend nach einer möglichen Stelle gesucht, wo er verunfallt sein könnte: Am Kreisverkehr der Moerser Straße/Margaretenstraße stellten sie Beschädigungen am Bordstein und Kratzspuren an der Fahrbahn fest.

