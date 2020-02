Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verletzter bei Auffahrunfall (19.02.2020)

Konstanz (ots)

Ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Kreuzung Europastraße/Gartenstraße ereignet hat. Ein 79-jähriger Hyundai-Lenker bemerkte zu spät, dass ein vorrausfahrender 28-jähriger Skoda-Lenker an der Ampel anhielt und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag im Hyundai aus. Dadurch erlitt der 79-Jährigen Verbrennungen an der Hand.

