Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Junger Fahrer eines Kleintransporters ohne Glück - zuerst rückwärts gegen Straßenlaterne und dann noch gegen geparktes Auto gefahren

VS-Villingen (ots)

Wohl keinen guten Start in den "Schmotzigen" hat ein junger Autofahrer am frühen Morgen des Fasnets-Donnerstag beim Einparken in der Weichselstraße gehabt und hat neben dem benutzten Fahrzeug eine Straßenlaterne und einen geparktes Auto beschädigt. Der 20-jährige wollte gegen 01.20 Uhr mit einem VW Crafter rückwärts einparken und stieß hierbei gegen eine Straßenlaterne. Erschrocken vom vernommenen Schlag drückte der junge Mann nochmals aufs Gas und prallte dabei mit dem Crafter gegen einen geparkten 1er BMW. Bei dem Unfall entstand rund 6000 Euro Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

