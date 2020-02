Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Gewahrsamsnahme (19.02.2020)

Wehingen (ots)

Alle Hände voll zu tun hatten in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 03.30 Uhr mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Spaichingen und der unterstützenden Polizeihundeführerstaffel Rottweil mit einem 27-jährigen Tatverdächtigen an einem Wohngebäude in der Hangstraße, der die Polizeibeamten beleidigte und, nachdem er seine Gewahrsamsnahme provoziert hatte, gegen die Polizeibeamten Widerstand leistete, indem er die Polizeibeamten massiv mit Schlägen und Fußtritten angriff und mehrfach anspuckte.

Die Polizei war zu der Wohnadresse der Familie des Tatverdächtigen gerufen worden, da er dort randaliert und Mobiliar zerstört hatte. Nachdem sich der Tatverdächtige zunächst gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten mit einer innerfamiliären Lösung einverstanden zeigte, um einen polizeilichen Gewahrsam zu vermeiden, zeigte er selbst noch vor dem Abrücken der Polizei durch erneutes Randalieren, dass die Einigung keine Aussicht auf einen Erfolg hatte.

In der weiteren Folge waren die Polizeibeamten gezwungen, den sich mit erheblicher Kraft gegen die Maßnahmen der Polizei und das Anlegen von Handschließen wehrenden Tatverdächtigen unter Kontrolle zu bringen. Zwei Polizeibeamte erlitten bei der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen leichte Verletzungen. Zusätzlich wurden die Polizeibeamten durch den 27-Jährigen weiterhin übel beleidigt. Sie waren gezwungen, dem Tatverdächtigen eine Spuckhaube überzuziehen, um eine Fortsetzung seines ekelhaften Verhaltens zu unterbinden.

Zur ärztlichen Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit des sichtlich betrunkenen Tatverdächtigen wurde ein Bereitschaftsarzt zugezogen, der zum weiteren Ausschluss der durch den Tatverdächtigen verursachten Gefährdungen die Einweisung in ein Krankenhaus veranlasste. Der Transport dorthin wurde durch die Polizei geleistet.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

