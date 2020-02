Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenbach am Heuberg - Egesheim) Verkehrsunfall mit Sachschaden (18.02.2020)

Reichenbach am Heuberg - Egesheim (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Reichenbach am Heuberg und Egesheim ereignete. Der 29-jährige Lenker eines Renault Megane und die 52-jährige Lenkerin eines Audi A6 befuhren die Landesstraße aus Richtung Reichenbach in Richtung Egesheim. Bei einem missglückten Überholmanöver kam es hierbei zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

