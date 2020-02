Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (17.02.2020 - 18.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, die in der Nacht von Montag zum Dienstag in der Wilhelmstraße im Bereich der Kreuzung Zeughausstraße / Wilhelmstraße begangen wurde.

Unbekannte Täter schlugen im genannten Tatzeitraum an einem in diesem Bereich geparkten Mazda mit Tuttlinger Kennzeichen mehrfach gegen die Windschutzscheibe, wodurch diese beschädigt wurde.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die genaue Tatzeit, Tatverdächtige oder ein möglicherweise durch solche benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

