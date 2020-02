Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ausstellungsfahrzeuge eines Autohauses beim Schwarzwald-Baar-Center zerkratzt

VS-Villingen (ots)

Bereits zum wiederholten Male haben unbekannte Täter im Bereich des Schwarzwald-Baar-Centers dort ausgestellte Autos eines Villinger Autohauses absichtlich zerkratzt und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. So machten sich im Zeitraum vom 31. Januar bis 4. Februar Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand an einem der präsentierten Autos zu schaffen. Auch im Zeitraum vom 11. Februar bis 18. Februar richtete jemand an einem anderen ausgestellten Wagen des Autohauses durch das Zerkratzen des Fahrzeuglacks entsprechenden Sachschaden an. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

