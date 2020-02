Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (18.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 17-jährige Lenker eines Mountainbikes, der am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr die Rathausstraße aus Richtung Marktplatz in Richtung Rathaussteg befuhr und an der Einmündung der Rathausstraße in die Weimarstraße auf den Fußgängerüberweg fuhr, um so die Weimarstraße zu überqueren.

Die 28-jährige Lenkerin eines Seat Leon, die auf der Weimarstraße aus Richtung der Kreuzung Untere Hauptstraße / Weimarstraße / Seltenbachstraße in Fahrtrichtung Aesculap-Kreisel fuhr, erkannte den plötzlich auf dem Fußgängerweg querenden Fahrradfahrer zu spät, weshalb es zur Kollision mit dem 17-Jährigen kam.

Eine Versorgung des Fahrradfahrers durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen blieb gering.

Das Polizeirevier Tuttlingen leitete gegen die Lenkerin des Pkw ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, gegen den Fahrradfahrer ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ein.

