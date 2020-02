Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim) Einbruch in zwei landwirtschaftliche Gebäude zwischen Albstraße und Autobahn - Polizei sucht Zeugen

VS-Weigheim (ots)

Im Zeitraum von Montagvormittag bis Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in zwei nebeneinanderliegende landwirtschaftliche Gebäude eingebrochen und haben daraus diverse Maschinen, Sägen und Werkzeuge sowie Dieselkraftstoff entwendet. Vermutlich fuhren die Unbekannten mit einem größeren Fahrzeug, eventuell einem Kleintransporter zu den beiden Gebäuden - einer Art Scheune mit danebenstehender Gartenhütte, welche sich nordöstlich von der Albstraße, kurz vor der Bundesautobahn A81 im Gewann "Im Loch" befinden. Dort drangen die Unbekannten gewaltsam in beide Gebäude ein. Aus der Scheune mit Traktorgarage und Werkstatt entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeuge und Maschinen, darunter auch eine zuvor demontierte Standbohrmaschine. Zudem pumpten die Einbrecher den Dieselkraftstoff aus einem vorhandenen Traktor. Aus der daneben liegenden Gartenhütte wurden eine Stihl Kettensäge, ein Kompressor und eine Benzinpumpe sowie weiteres Werkzeug entwendet. Mit dem mitgeführten Fahrzeug transportierten die Eindringlinge ihre gemachte Beute ab. Die Polizei Schwenningen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum an den freistehenden Gebäuden im Gewann "Im Loch" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder dort fremde Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell