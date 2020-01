Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 16. Januar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 14.01.2020, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 15.01.2020, 08:05 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein auf dem Dorfplatz in Groß Stöckheim abgestellter grauer VW Golf beschädigt. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen den parkenden PKW und beschädigte diesen am linken Kotflügel, an der Fahrertür sowie am Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

