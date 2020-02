Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Hunde ungesichert auf dem Beifahrersitz 19.2.20, 8.30 Uhr

Stockach (ots)

Zwei ungesicherte kleine Hunde auf dem Beifahrersitz hat eine Polizeistreife in Stockach bei einer Verkehrskontrolle in der Aachenstraße beanstandet. Die Tiere verhielten sich zwar ruhig, stellen aber so grundsätzlich eine Behinderung des Fahrers dar. In diesem Fall wurde die 63-jährige Fahrerin von den Beamten über das ordnungswidriges belehrt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bei der Stadt Stockach vorgelegt. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 35 Euro rechnen. Für Hunde gilt zwar keine generelle Anschnallpflicht. Sie gelten aber als Ladung, die verkehrssicher verstaut werden muss. Der Handel bietet hierzu vielfältige Möglichkeiten an.

