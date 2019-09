Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis heim (ots)

Am Montagabend, gegen 18:45 Uhr, geriet ein 33-jähriger Mercedes Fahrer in der Hebelstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen kleinen Baum und ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Beim Aufprall wurde die Ölwanne des Mercedes aufgerissen. Dies verursachte eine breite Ölspur bis zur Zeyherstraße. Zwecks Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr Schwetzingen musste die Hebelstraße gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

