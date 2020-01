Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter brechen Container auf - hochwertige Werkzeuge entwendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Hillegossen-

Zwischen Montag, den 13.01.2020, und Dienstag, den 14.01.2020, brachen Täter auf einem Firmengelände am Niedernholz vier Container und einen Bauwagen auf. Sie stahlen Werkzeuge.

Montagnachmittag, 16:00 Uhr, verschloss ein Mitarbeiter die auf dem Gelände der Firma am Niedernholz befindlichen Container. Im Laufe der Abend/Nachtstunden überwanden unbekannte Täter den Zaun des Grundstücks und gelangten so auf das Gelände. In dem Bereich, der in Richtung Dingerdisser Straße gelegen ist, brachen sie Schlösser an einem Bauwagen, an drei Schiffs- und zwei Lagercontainer auf. Sie stahlen hochwertige Werkzeuge und Kraftstoff im Wert von circa 1900 Euro. Mit einer kleinen Flex, einer großen Flex, einem Plattenrüttler und einem Hammerbohrer entkamen sie unerkannt. Am Dienstag bemerkten Arbeiter um 15:00 Uhr den Einbruch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell