Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr ein Einkaufszentrum in der Tilsiter Straße in Sindelfingen heim. Die Diebe verschafften sich vermutlich über Türen, die von einer Außenterrasse zu Bürobereichen verschiedener Geschäfte führen, Zutritt ins Innere. Die Türen hebelten die Einbrecher auf. In den Büros machten sie sich an Tresoren zu schaffen und stahlen diese bzw. darin enthaltenes Bargeld und Wertgegenstände. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

