Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Handtasche aus Auto gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Montag (16. März) im Zeitraum von 18 Uhr bis 18:40 Uhr auf einem Parkplatz Am Ingenhammshof die Beifahrerscheibe eines Seat Ibiza eingeschlagen. Sie stahlen eine grau/rosa Handtasche, die eine 23-Jährige im Fußraum hingestellt hatte. In der Tasche waren neben Geld und Ausweisen auch eine Brille sowie eine Sofortbildkamera (Instax). Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 34 unter 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell