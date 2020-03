Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Gitter aufgeschraubt und Laubenfenster aufgehebelt

Duisburg (ots)

Unbekannte sind in eine Laube einer Kleingartenanlage an der Halfmannstraße eingebrochen und haben den gesamten Innenraum durchwühlt. Die Einbrecher hatten das Gitter vor dem Fenster abgeschraubt und dies dann aufgehebelt. Ein Zeuge hatte am Montagabend (16. März, 20:10 Uhr) die Polizei alarmiert. In welchem Zeitraum die Täter eingebrochen sind und ob sie etwas gestohlen haben, muss noch ermittelt werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim KK 34 unter 0203 2800 zu melden. (jg)

