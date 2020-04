Polizei Hagen

POL-HA: Feuerlöscher entwendet und in Krollmann-Arena entleert

Hagen (ots)

Am Samstag, 18.04.2020, meldete sich ein Zeuge bei der Polizeileitstelle. Ihm war auf dem Gelände der Krollmann-Arena ein Feuerlöscher aufgefallen, der dort augenscheinlich grundlos in Betrieb genommen und liegen gelassen wurde. Auch mehrere Alkoholflaschen dort lagen verstreut. Die Polizisten ermittelten, dass im Parkhaus des Westfalenbades insgesamt vier von fünf Feuerlöscher gestohlen wurden. Einer davon war der entleerte in der Krollmann-Arena. Die Kripo sucht jetzt nach Hinweisen. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Feststellungen im Bereich des Westfalenbades, der Krollmann-Arena und des Theodor-Heuss-Gymnasiums machen können? Bitte melden Sie sich unter 02331 986 2066.

