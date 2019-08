Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei störte Diebe

Kamp-Lintfort (ots)

Am frühen Sonntagmorgen stellten Polizeibeamte gegen 03.20 Uhr an der Oststraße einen Einbruch in einen Getränkemarkt fest.

Die Diebe waren gewaltsam in den Lagerbereich eingedrungen und hatten bereits mindestens 13 Getränkekisten gestohlen, als die Beamten die Unbekannten offensichtlich störten.

Weitere 19 Getränkekisten waren außerhalb des Zauns gestapelt und augenscheinlich für den Abtransport bereitgestellt.

Die Diebe dürften die Getränkekisten mit Fahrrädern abtransportiert haben, da sie zwei Fahrradanhänger zurückließen. Auch einen Makita-Trennschleifer ließen die Unbekannten zurück.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

