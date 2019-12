Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schulwegunfall: Sechsjährige läuft auf die Straße und wird leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Stapper Weg ist heute Mittag ein sechsjähriges Mädchen bei einem Unfall mit einem Auto vermutlich leicht verletzt worden. Unabhängigen Zeugen zufolge war sie hinter einem hohen geparkten Pkw auf die Straße gelaufen.

Es war gegen 12 Uhr, als ein Passant sah, dass ein Mädchen von dem Gehweg zur Straße ging, um sie zu überqueren. Als sie sah, dass dort Verkehr war, ging sie zurück. Hiernach stand sie zwischen einem Baum und einem ordnungsgemäß geparktem SUV.

Plötzlich, so berichtete der in der Nähe stehende Zeuge, rannte das Mädchen auf die Straße. Eine 74-jährige Autofahrerin, aus deren Sicht in Fahrtrichtung Rheydt das Mädchen hinter dem SUV hervor und auf die Fahrbahn lief, leitete mit ihrem Opel eine Vollbremsung ein. Dennoch kam es zu einer Kollision.

Die 74-Jährige erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt.

Nach eigenen Angaben war die Sechsjährige zum Unfallzeitpunkt auf dem Heimweg von der Schule und hatte den Opel hinter dem Pkw stehend nicht gesehen.

Sie wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Polizei informierte einen Erziehungsberechtigten.

Ein genereller Hinweis von der Polizei Mönchengladbach: Für Kinder ist der Straßenverkehr eine besondere Herausforderung. Eltern, die Tipps und Hilfe dabei brauchen, mit Kindern die Bewegung im Straßenverkehr zu trainieren, findet Informationen bei unseren Verkehrssicherheitsberatern und auf unserer Internetseite. (cw)

