Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wieder Diebstähle aus Pkw in Mülfort

Mönchengladbach (ots)

Nachdem bereits am vergangenen Dienstag (wie gemeldet) drei Fälle von Sachbeschädigungen an beziehungsweise Diebstählen aus Fahrzeugen in Mülfort angezeigt worden waren, hat es dort am Donnerstag erneut drei Straftaten mit eingeschlagenen Seitenscheiben und der Entwendung von Gegenständen aus Autos gegeben. Die Polizei Mönchengladbach prüft eine mögliche Verbindung zwischen all diesen Fällen.

Auf der Bruchstraße schlug der unbekannte Täter zwischen 16 und 22 Uhr an einem schwarzen Mitsubishi Colt die rechte Seitenscheibe ein. Eine Sonnenbrille war die Beute.

Ebenfalls auf der Bruchstraße wurde zwischen 18 und 22 Uhr an einem silberfarbenen Hyundai Velosta die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Eine Umhängetasche samt Schlüsselbund ist aus diesem Fahrzeug verschwunden.

Auf der Realschulstraße war dann zwischen 19 und 21.20 Uhr ein schwarzer VW Golf das Ziel des Unbekannten. Auch an diesem Wagen schlug er die rechte Seitenscheibe ein und entwendete eine Geldbörse.

Am Dienstag waren die drei vorangegangenen Taten im Bereich Parkplatz Berufskolleg / Backeshof am Morgen zwischen 7.45 und 9.15 Uhr begangen worden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise: Verdächtige Beobachtungen sollten unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell