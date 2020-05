Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz, Alte Bahnhofstraße, 08.05.2020 Diebstahl eines Verkehrszeichens

Landau (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer demontierte am Freitag, gegen 20:36 Uhr ein Verkehrsschild und fuhr anschließend samt Schild in Richtung Hornbachstraße davon. Der Fahrradfahrer habe eine Sicherheitsweste getragen und neben dem geklauten Schild noch eine Leiter mitgeführt. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen

