Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ betrunken am Steuer ++ Pkw gestohlen ++ Einbrüche in Werkstätten ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - bei Raub schwer verletzt - wer kann Hinweise geben?

Bereits am Dienstag, 31.03.20, gegen 13.45 Uhr, befand sich eine 63-jährige Adendorferin auf dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft in der Von-Stauffenberg-Straße, als sie von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt wurde, der ihr den mitgeführten Leinenbeutel mit ihrer Geldbörse entriss. In Folge stürzte die 63-Jährige so schwer, dass sie mehrere Tage im Krankenhaus verbleiben musste. Die Tat wurde erst jetzt anzeigt, weil sich die Adendorferin in Folge der Verletzungen zunächst nicht an den Vorfall erinnern konnte. Der Täter fuhr nach der Tat mit seinem Fahrrad in Richtung Kirchweg davon. Er war mindestens 20 bis 25 Jahre oder älter, trug eine dunkle Steppjacke und eine Mütze. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, in Verbindung zu setzen.

Deutsch Evern - Pkw gestohlen

Einen weißen VW Tiguan stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 09.04.20 in der Straße Rakampshöhe. Der Pkw mit dem Kennzeichen LG - H 2222 war dort vor einem Grundstück abgestellt gewesen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Werkstätten

Unbekannte Täter brachen am 09.04.20, gegen 00.30 Uhr, in eine Werkstatt in der Straße In der Marsch ein. Die Täter beschädigten ein Rolltor. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Möglicherweise die gleichen Täter brachen zwischen 00.35 und 01.00 Uhr, auch in eine Werkstatt in der Goseburgstraße ein. Die Täter durchsuchten eine Werkstatt und ein Büro und entwendeten letztendlich Bargeld. Die durch die Einbrüche entstandenen Schäden belaufen sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Ein unbekannter Täter hat am Vormittag des 08.04.20 versucht in zwei Wohnhäuser in der Uelzener Straße einzubrechen. Gegen 10.30 Uhr trat der Täter gegen eine Terrassentür. Jedoch war der Hausbewohner zu Hause. Der Täter lief unerkannt davon. Vermutlich der gleiche Täter versuchte einige Häuser weiter Glasscheiben einzuwerfen, scheiterte jedoch an der Sicherheitsverglasung. Es entstand äußerlicher Sachschaden an den Scheiben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Unbekannte Täter haben am Abend des 08.04.20 den Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand gesteckt. Der Container ist auf dem Gelände einer Grundschule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße aufgestellt. Bemerkt wurde der Brand gegen 20.45 Uhr. Es gibt einen vagen Hinweis auf zwei Jugendliche, die sich zuvor auf dem Schulhof aufgehalten haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Lüneburg - volltrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Nach mehreren Zeugenhinweisen nahmen Polizeibeamte einen 54 Jahre alten Lüneburger mit zur Wache, da er in offenbar stark alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrrad gefahren ist. Der 54-Jährige wurde in der Dahlenburger Landstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Da der 54-Jährige den Polizeibeamten zunehmend aggressiver auftrat, mussten ihm schließlich Handfesseln angelegt werden, damit er zur Wache transportiert werden konnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Scheiben eingeschlagen

Zwei Steine haben unbekannte Täter zwischen dem 07.04.20, 15.30 Uhr, und dem 08.04.20, 07.00 Uhr, durch ein Fenster der Schule in der Theodor-Heuss-Straße geworfen. Es entstand Sachschaden von geschätzten 300 Euro. Zwischen dem 06. und 08.04.20 beschädigten Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Firmengebäudes in der Boecklerstraße. Der entstandene Sachschaden wird in diesem Fall auf ca. 3.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Pkw

In der Straße Am Werden wurde in der Nacht zum 09.04.20 eine Seitenscheibe eines Skoda eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse entwendet, in der sich u.a. Scheckkarten und Ausweispapiere befanden. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. In der gleichen Nacht wurde auch eine Scheibe eines Audi eingeschlagen, der in der Straße Im Wendischen Dorfe stand. Aus dem Audi wurde eine Jacke gestohlen, in der sich u.a. Bargeld und eine Kreditkarte befanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Tierarztpraxis

In der Nacht zum 09.04.20 brachen unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Ernst-Köhring-Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf, durchsuchten diverse Schränke und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro bei dem Einbruch.Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - aufgefahren - Autofahrer hat fast zwei Promille

Am 08.04.20, gegen 16.50 Uhr, fuhr ein 66 Jahre alter Daimler-Fahrer auf der B 248 auf den vorausfahrenden VW eines 46-Jährigen auf. Der Unfall ereignete sich zwischen den Kreisverkehren B248/B493 und B248/K1. Nach bisherigen Ermittlungen waren beide Pkw in Richtung Lüchow gefahren, als der VW-Fahrer aufgrund langsamerer, vorausfahrender Lkw seine Geschwindigkeit reduzieren musste. Der nachfolgende Daimler-Fahrer fuhr auf den VW auf. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 2.700 Euro. Nach dem Unfall fuhr der 66-Jährige zunächst nach Hause, rief von dort jedoch bei der Polizei an. Bei der folgenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der 66-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Die Polizei leitete Strafverfahren ein, dem 66-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Lübbow - betrunken verunfallt

Am 09.04.20, gegen 06.10 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW die L260 aus Dangstorf kommend in Richtung Rebenstorf. Hinter einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden von ca. 5.600 Euro bei dem Unfall. Wie sich herausstellte, stand der BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1.61 Promille.

Uelzen

Bad Bevensen, OT Medingen - VW gestohlen

In der Nacht zum 09.04.20 stahlen unbekannte Täter einen schwarzen VW Tiguan, der in einem Carport in der Straße Drosselbring abgestellt war. An dem sieben Jahre alten Pkw befanden sich zur Tatzeit die Kennzeichen UE - EA 140. Es entstand ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Bad Bevensen - Beutel aus Fahrradkorb gestohlen

Unbekannte Täter stahlen am Spätnachmittag des 08.04.20 einen Jutebeutel aus dem Fahrradkorb einer 59-Jährigen. Die Uelzenerin hatte zwischen 17.45 und 18.00 Uhr in Höhe eines Drogeriemarktes in der Lüneburger Straße neben ihrem Fahrrad gestanden, jedoch in eine andere Richtung geschaut, als der Beutel nebst Inhalt gestohlen wurde. In den Beutel befand sich u.a. eine Geldbörse mit diversen Papieren. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Lüneburg - angeblicher Polizeibeamter betrügt Seniorin

Bereits am Montagnachmittag wurde eine 72 Jahre alte Uelzenerin von einem angeblichen Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes angerufen. Der Unbekannte fragte die 72-Jährige über ihre Finanzen aus und überredete sie schließlich mehrere hundert Euro zu überweisen.

Uelzen - nach Unfall geflüchtet

Am 07.04.20, zwischen 07.30 und 17.00 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Seat, der in der Straße Am Platz auf einem Privatgrundstück abgestellt war. An dem Seat entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell