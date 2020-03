Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Badem - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020 gegen 15:45 Uhr ereignete sich an der Zufahrt zum Industriegebiet in Badem ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein LKW bog von der Bundesstraße 257 in das Industriegebiet (Raiffeisenstraße) ab und beschädigte ein Straßenschild auf der Verkehrsinsel. Der Fahrer setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

