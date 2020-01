Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwarze Gestalt im Wohnzimmer/Gitter beschädigt/Roller gestohlen und Motor ausgebaut

Lüdenscheid (ots)

Bei einem Lüdenscheider Senior stand am Samstagabend plötzlich ein ungebetener Gast im Wohnzimmer. Der Senior bewohnt eine Wohnung in einem oberen Geschoss eines Mehrfamilienhauses am Straßburger Weg. Der 79-Jährige schaute Fernsehen, als er im Augenwinkel einen schwarz gekleideten Mann entdeckte. Der ergriff die auf dem Tisch liegende Geldbörse und rannte heraus. Der Senior versuchte noch, ihn zu verfolgen, musste jedoch aufgeben. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Das Opfer schätzte den Unbekannten auf etwa 1,85 Meter und beschreibt ihn als jung und dünn. Er war komplett schwarz bekleidet und trug eine Kapuze auf dem Kopf. An der Wohnungstür gab es keine Aufbruchspuren.

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Montag an einem Abdeckgitter eines Lüftungsschachtes zu schaffen, der in die Tiefgarage der Sparkasse an der Sauerländer Straße führt.

Zwischen dem 20. Dezember und dem vergangen Freitag hat ein Unbekannter an der Altenaer Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Er fuhr nur 150 Meter damit: Hinter einem Stromverteilungshaus der Stadtwerke baute er den Motor aus und ließ den Rest des Fahrzeugs liegen. Der Geschädigte bemerkte den Verlust erst am vergangenen Freitag.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell