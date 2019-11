Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Alleinunfall führte zur Sperrung des Charlottering, sowie den Autobahnabfahrten Gartenstadt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2019, gegen 22.20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus St.-Tönis mit seinem Pkw den Charlottering aus Richtung Duisburg in Fahrtrichtung Krefeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei mit seinem Fahrzeug, im Bereich zwischen der Autobahnüberführung und der Werner-Voß-Straße, nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke mehrfach. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten der Charlottering in Richtung Krefeld, als auch die beiden Autobahnabfahrten der Anschlussstelle Gartenstadt bis 23.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Der beschädigte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen eingeschleppt werden.(863)

