Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Radfahrer fordert Herausgabe eines Mobiltelefons - Täter flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (19. November 2019) hat ein Radfahrer einen Fußgänger zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert. Das Opfer bat in einer nahe gelegenen Tankstelle um Hilfe, woraufhin der Täter ohne Beute flüchtete.

Der 32-jährige Krefelder ging gegen 14:10 Uhr nach Hause, als ihm ein Fahrradfahrer auf dem Lise-Meitner-Weg folgte und ihn ansprach. Er forderte das Mobiltelefon des 32-Jährigen und behauptete, eine Waffe dabei zu haben. Das Opfer lief zu einer nahe gelegenen Tankstelle, aus der ein Mitarbeiter die Polizei informierte.

Der Täter flüchtete ohne Beute auf seinem schwarzen Hollandrad.

Er hatte ein "südländisches" Aussehen und eine schlanke Statur, war 30-35 Jahre alt und 1,80m-1,85m groß. Er hatte kurze dunkle lockige Haare und trug eine blaue Strickjacke. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (861)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell