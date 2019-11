Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Frau sexuell belästigt - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18. / 19. November 2019) hat ein Mann eine Krefelderin auf dem Friedrichsplatz sexuell belästigt.

Gegen 0:50 Uhr befand sich die 55-jährige Frau auf dem Heimweg, als ihr ein Mann folgte und auf der Friedrichstraße ansprach. Als sie auf seine Anzüglichkeiten nicht reagierte, griff er ihr auf Höhe des Friedrichsplatzes in die Haare, versuchte, sie zu küssen und berührte sie gegen ihren Willen unsittlich. Die Krefelderin befreite sich aus seinem Griff und rief um Hilfe. Nachdem mehrere Anwohner durch die Schreie aufmerksam wurden, flüchtete der Mann.

Die Frau blieb unverletzt.

Der Täter hatte ein "südosteuropäisches" Aussehen und eine schlanke Statur, war ca. 25-28 Jahre alt und ca. 1,75m-1,80m groß. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und einen kurzen schwarzen Vollbart. Er sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (859)

