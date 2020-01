Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diverse Einbrüche

Menden (ots)

Zwischen dem 21. Dezember und dem Abend des 2. Januar gab es an der Von-Stauffenberg-Straße einen Einbruchversuch. Unbekannte versuchten, die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung aufzuhebeln. Das misslang. Es blieb beim Sachschaden.

In der Nacht zum Montag wurde an der May-Eyth-Straße die Beifahrertür eines schwarzen Daimler-Benz eingeschlagen. Der Täter nahm einen Tablet-PC und einen USB-Stick an sich.

Unbekannte haben versucht, die Multimedia-Anlage aus einem am Bieberkamp abgestellten roten Fiat Bravo auszubauen. Wie der Besitzer erst jetzt feststellte, wurde zwischen dem 21. Dezember und dem vergangenen Sonntagmorgen die Fahrertür aufgebrochen. Anschließend holten die Diebe die teure Elektronik aus dem Schacht im Armaturenbrett. Allerdings konnten sie den Kabelbaum nicht lösen, so dass das Gerät im Wagen blieb. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

