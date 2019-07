Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Unfall auf Alleenstraße

Möhnesee (ots)

Auf der Syringer Straße kam es am Donnerstag Morgen gegen 07:15 Uhr zu einem Unfall. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge berührten sich nahe der Abzweigung Lindenweg an den Außenspiegeln, worauf ein 70-jähriger Dortmunder die Kontrolle über seinen Mercedes verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige BMW-Fahrer aus Möhnesee, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 EUR. (wo)

