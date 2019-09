Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum/Rees - Brandursache nicht mehr feststellbar

Issum/Rees (ots)

Die Brandursache bei den beiden am Sonntagabend, 22.09.2019, in Issum und Haffen-Mehr völlig ausgebrannten landwirtschaftlichen Anwesen ist nicht mehr feststellbar. Zu diesem Ergebnis kommen der Sachverständige und die ermittelnde Kriminalpolizei. Aufgrund der Umstände, dass man beide Anwesen kontrolliert habe abbrennen lassen, sei, wenn überhaupt, die Spurenlage derart dünn, dass in beiden Fällen keine belastbaren Angaben über die Brandursache gemacht werden können. (SI)

