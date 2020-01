Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge bei Fußballturnier

Halver (ots)

Am Rand eines Hallenfußballturniers in der Sporthalle der Hauptschule an der Mühlenstraße ist es am späten Freitagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Vier Unbekannte, etwa 40-jährige Männer sollen demnach begonnen haben, auf einen 18-jährigen Lüdenscheider einzuschlagen. Die Auseinandersetzung begann im Foyer der Schule und verlagerte sich dann nach draußen vor den Haupteingang. Der junge Mann wurde später vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Drei weitere junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren bekamen ebenfalls Schläge und beklagten zerrissene Kleidungsstücke.

