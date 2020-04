Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall ++ Unbekannter fällt Bäume ++ versuchter Einbruch in Friedhofskapelle ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddiebe unterwegs

Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Wallstraße stahlen Unbekannte am 06.04.20, zwischen 11.00 und 17.00 Uhr ein schwarzes Herenrad Icona. Ebenfalls am Montag, zwischen 07.20 und 17.30 Uhr, wurde aus einem Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße ein weißes Damenrad Rabeneick gestohlen. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Werkzeuge aus Container gestohlen

Aus einem Container in der Straße Kantoreigärten stahlen unbekannte Täter zwischen dem 04 und 06.04.20 diverse Werkzeuge der Marke Makita im Wert von mehreren hundert Euro. Den Container brachen die Täter zuvor auf. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/9511760, entgegen.

Reppenstedt - Gartenhäuschen aufgebrochen

Ein Gartenhäuschen, welches auf dem Gelände einer Tennisanlage im Einemhofer Weg aufgestellt ist, haben unbekannte Täter zwischen dem 05.04.20, 16.00 Uhr, und dem 06.04.20, 18.00 Uhr, aufgebrochen. Die Täter durchtrennten zuvor einen Maschendrahtzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Westergellersen - versuchter Einbruch in Friedhofskapelle

Bereits zwischen dem 31.03. und 01.04.20 haben unbekannte Täter versucht in eine Friedhofskapelle in der Vierhöfener Straße einzubrechen. Die Täter schlugen u.a. eine bleiverglaste Scheibe ein, gelangten jedoch nicht in die Kapelle hinein. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben zwischen dem 03. und 06.04.20 einen VW Golf zerkratzt, der in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt war. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Vorrang missachtet - nach Unfall leicht verletzt

Am 06.04.20, gegen 11.05 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit einem Daimler die Straße Auf der Hude und wollte nach links in den Bardowicker Wasserweg einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 46 Jahre alter Opel-Fahrer die Straße Auf der Hude in Richtung Am Alten Eisenwerk. Der Daimler-Fahrer bog nach links ab, ohne den bevorrechtigten Opel-Fahrer passieren zu lassen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 46-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Unbekannter fällt Bäume

Durch einen unbekannten Täter wurde zwischen dem 03.04.20, 19.00 Uhr, und dem 04.04.20, 09.00 Uhr, in der Gemarkung Kussebode am Ortsverbindungsweg K6 in Richtung Bülitz, ein Baum gefällt. Eine gleichartige Tat hat sich bereits zwischen dem 15. und 16. März 2020 ereignet. Der Hintergrund der Taten ist unbekannt. Vermutlich wurden die Bäume mit einer Axt oder Machete "abgehackt". Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05844/976400, entgegen.

Wustrow - Einbrecher stehlen Registrierkasse und Zigaretten

Eine komplette Registrierkasse, mehrere Stangen Zigaretten und unter anderem einen Aufsteller mit 200 Gasfeuerzeugen stahlen unbekannte Täter aus einem Geschäft in der Kirchstraße. Die Täter brachen am 07.04.20, zwischen 03.00 und 04.35 Uhr, in das Geschäft ein und stahlen Gegenstände und Ware im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - E-Scooter gestohlen

Vor einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße wurde am 06.04.20, zwischen 18.00 und 18.10 Uhr ein E-Scooter entwendet. Aufgrund diverser Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass ein 19 Jahre alter Uelzener für die Tat in Frage kommt. Der 32 Jahre alte Eigentümer fand seinen E-Scooter am Bahnhof wieder auf - allerdings ohne das Versicherungskennzeichen.

Ebstorf - "Corona-Party" gefeiert - Scheiben eingeschlagen

Unbekannte haben auf dem Schulhof einer Oberschule in der Fischerstraße zwischen dem 06 und 07.04.20 eine "Corona-Party" gefeiert und hierbei gegrillt. Während der Feier schlugen unbekannte Täter zwei Glasscheiben einer Tür ein und verursachten Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/947920, entgegen,

Suhlendorf - Unfall mit vier Fahrzeugen - mehrere Personen verletzt

Am 07.04.20, gegen 11.25 Uhr, ereignete sich auf der B71 im Bereich Suhlendorf ein Verkehrsunfall an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und in Folge dessen sechs Personen überwiegend leicht verletzt wurden. Ein 39-Jähriger hatte mit seinem Skoda die Nestauer Straße aus Nestau kommend in Richtung Suhlendorf befahren und die B71 geradeaus überqueren wollen. Ersten Hinweisen zu Folge hielt der Skoda-Fahrer nicht an, sondern fuhr ungebremst auf die Bundesstraße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan eines 60-Jährigen, der die B 71 aus Richtung Uelzen kommend in Richtung Bergen befuhr. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Skoda gegen den VW Up einer 61-Jährigen geschleudert, welcher wiederum mit einem Transporter kollidierte. Der Skoda-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 43 Jahre alte Beifahrerin wurde weniger schwer verletzt. Der Fahrer des VW Tiguan wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden werden derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell