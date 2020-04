Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03./05.04.2020++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg für das Wochenende Freitag, 03.04. - Sonntag, 05.04.2020

Lüneburg: Am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht löschen Polizeibeamte einen brennenden Mülleimer in der Sülfmeisterstraße mit ihrem Feuerlöscher ab. Zeugen hatten den Sachverhalt gemeldet und zwei junge Männer weglaufen sehen. In der Nähe werden die zwei junge (23 und 24jährige) Männer festgestellt. Ein entsprechendes Verfahren ist für sie die Folge.

Samstagmorgen gegen 00.10h bricht ein männlicher Täter nach Einschlagen einer Scheibe in ein Wohnhaus in Melbeck, Ebstorfer Straße, ein. Durch den Lärm wurde der Besitzer darauf aufmerksam, sprach den Täter der sich schon in der Wohnung aufhielt an und schlug ihn damit in die Flucht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 65 Jahre, ca. 165-170 cm groß, graue Haare und Bart. Dieser trug eine dunkle, glatte Daunenjacke. Eine Fahndung verlief negativ.

Am Samstag gegen 11.30h wird einer 60-jährigen Kundin eines Discounters Am Alten Eisenwerk die Handtasche aus dem Einkaufswagen von Unbekannten entwendet. In dieser befanden sich persönliche Papiere, ihr Handy und ca. 150 Euro Bargeld. Am Samstag gegen 15.45h bestiegen zwei Jugendliche (17 Jahre) zum wiederholten Male einen Baukran im Hanseviertel. Als diese von Polizeibeamten angetroffen werden, zeigen sie sich wenig einsichtig und beleidigten die Polizeibeamten. Strafanzeigen wurden gefertigt. Gegen 20.00h warfen die beiden oben aufgeführten Jugendlichen dann Möbelstücke, die ihnen nicht gehörten, aus einem Fenster in den Vorgarten. Auch hier gab es eine Anzeige.

Am Samstag, 04.04.20, gegen 16.15h, belästigen zwei amtsbekannte und alkoholisierte junge Männer (22 und 35 Jahre) im Bereich Am Sande Personen, werfen Glasflaschen kaputt und halten sich nicht an das Kontaktverbot. Trotz Aufforderung entfernen sie sich nicht und müssen schließlich unter Zwang der Polizeidienststelle zugeführt werden. Dort darf der 35-jährige nach Hause gehen, während der 22-jährige in einer Gewahrsamszelle übernachten muss. Bei dem 35-jährigen werden noch Betäubungsmittel gefunden. Daher wird er noch mit einem Strafverfahren rechnen müssen. Gegen 20.00h am Samstag schlug und trat ein 38-jähriger Mann seine 39-jährige Lebensgefährtin mehrfach. Eine Wegweisung wurde erlassen. Am Sonntag Morgen gegen 00.45h wurde eine Corobnaparty in der Wohnung eines 20-jährigen in der H.-W.-K.Straße , in der es lautstark zuging, gemeldet. Die Einsatzkräfte trafen dort auf sieben Heranwachsende, die sich zunächst zum Teil uneinsichtig zeigten. Nach einem ausgesprochenen Platzverweis kehrte zunächst Ruhe ein. Allerdings begab sich anschließend einer der Personen zum Ort der Party zurück und musste dann durch die Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Arrestzelle gebracht werden. In den frühen Morgenstunden des Sonntages (05.04.) gegen 02.50h wurde in Neetze der Einbruch in eine Bäckerei festgestellt. Der/die Täter erbeuteten einen Tresorwürfel mit den Tageseinnahmen. Zeitgleich wurde ein weiterer Einbruch in eine Logistighalle eines Transportunternehmens in Bardowick, Papenkamp, gemeldet. Hier hatten unbekannte Täter ein Rolltor aufgebrochen, wurden dann aber offenbar durch die ausgelöste Alarmanlage abgeschreckt und verließen den Tatort. Auch hier verlief die Fahndung leider negativ.

Weiter gab es am Wochenende im Stadtgebiet von Lüneburg Sachbeschädigungen an Kfz (5x) wobei hier keine Serie zu Grunde liegen dürfte, da die Fahrzeuge in verschiedenen Stadtteilen beschädigt wurden. Eine weitere Sachbeschädigung betrifft eine Gaststätte in der Stadt, wo es zu Beschädigungen an Fenstern gekommen ist.

Polizeikommissariat Uelzen

Zeitraum: Freitag, 03.04.2020 bis Sonntag, 05.04.2020

Körperverletzung mit Messer Am späten Samstagnachmittag gerieten der 37-jährige Täter und das 41-jährigen Opfer wegen 20 Euro in Streit. Infolgedessen kam es zwischen beiden zu einem Gerangel, bei dem das Opfer durch ein Messer an der Hand und am Kopf verletzt wurde. Bereits nach kurzer Behandlung konnte das Opfer das Krankenhaus wieder verlassen. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam erwartet den Täter nun ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Bereits am Freitagabend war ein 55-jähriger zum wiederholten Male ohne gültigen Führerschein unterwegs. Nachdem er die Polizeibeamten erkannte, versuchte er sich noch durch eine kurze Flucht der Kontrolle zu entziehen. Neben einer weiteren Strafanzeige wurde nun auch sein PKW beschlagnahmt.

Häusliche Gewalt In der Nacht zum Samstag kommt es zwischen dem 37-jährigen Täter und seiner 25-jährigen Freundin zum Streit. Als der Streit nicht mehr mit Worten gelöst werden konnte, würgte der Täter seine Freundin bis zur Bewusstlosigkeit. Die 8-jährige Tochter, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, bekam den Streit mit. Der Täter wurde der Wohnung verwiesen. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Ebstorf Kollision mit Wintergarten Am Samstag gegen Mittag kam eine 75-jährige Fahrerin eines Mercedes mit ihrem PKW, aus bisher noch ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn ab. Sie durchbrach einen Gartenzaun, fuhr weiter durch den Garten und kollidierte dort mit einer Hauswand. Ein Wintergarten wurde dabei völlig zerstört. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro.

Bad Bevensen Mit 1,66 Promille im Straßenverkehr unterwegs Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein PKW auf. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 37-jährigen, kroatischen Staatsbürger, Alkoholgeruch wahr. Ein danach durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und das Strafverfahren eingeleitet.

PK Lüchow:

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 14.40 Uhr und 15.15 Uhr, kam es auf dem Netto-Parkplatz in Clenze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter VW Caddy, der auf dem Parkplatz geparkt war, wurde am Kofferraum beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/-in entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweis bitte an die Polizei Clenze.

Diebstahl von Werkzeug und Motoren

Zwischen Montag und Freitag kam es in Kaarßen, Amt Neuhaus, zu einem Einbruch. Hierbei wurden Werkzeuge, Elektrowerkzeug und acht Motoren aus einer Garage entwendet. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro

Einbruch in Moschee

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde eine Tür an einer Moschee in Lüchow aufgehebelt. Anschließend wurden Spendendosen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Diebstahl von Ruderboot

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Ruderboot aus einem Teich bei Schnega, OT Oldendorf 1, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Diebstahl einer Baustellenampel

Am Samstagabend wurde eine Baustellenampel auf der Kreisstraße 60 zwischen Tripkau und Vielank entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 23.00 Uhr und Samstag 14.20 Uhr, wurde in Lüchow, Bleicherstraße, ein geparkter PKW, Mercedes, beschädigt. Der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 200 Euro

