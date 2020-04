Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Lüneburg - Exhibitionist am Elbe-Seiten-Kanal++ Lüneburg - Schläge im Obdachlosenwohnheim++Schnackenburg - Unfallfahrt unter Alkohol++Uelzen - versuchter Einbruch in Juweliergeschäft++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 03.04.2020

Lüneburg

Lüneburg - Exhibitionist am Elbe-Seiten-Kanal

Nachdem gestern schon von einem Exhibitionisten in Kirchgellersen berichtet wurde, liegt nun eine Meldung vom 02.04.20 aus dem Bereich der Bundesstraße 216, dortiger Zugang zum Elbe-Seiten-Kanal vor. Gegen die Mittagszeit stellte eine 25jährige Frau ihr Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz ab. An ihr Fahrzeug trat ein Mann heran, der sein Geschlechtsteil entblößte und exhibitionistische Handlungen durchführte. Nach einer kurzen Zeit entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Er kann als ca. 50-60 Jahre alt mit mittellangen weißen Haaren beschrieben werden. Besonders auffällig dürfte seine orangefarbende Warnweste gewesen sein.

Lüneburg - Schläge im Obdachlosenwohnheim

Eigentlich hat der 37jährige ein Hausverbot für die Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Beim Benedikt. Am Abend des 02.04.20 suchte er aber dennoch die Örtlichkeit auf. Das missfiel einem 64jähriger Bewohner, der ihn auf das Verbot aufmerksam machte. Der 37jährige schlug ihm dafür mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und verzeichnet eine kaputte Brille. Die alarmierte Polizei kann den Schläger vor Ort nicht mehr antreffen, kennt ihn aber aus vorangegangenen Einsätzen.

Lüneburg - Rucksack aus LKW gestohlen

Der 46jährige war in der Sülztorstraße auf dem Postgelände gerade damit beschäftigt, die Ware in seinen LKW zu laden. Diesen Zeitpunkt nutzte ein unbekannter Täter, um am frühen Morgen des 02.04.20 einen schwarzen Rucksack aus der unverschlossenen Fahrerkabine des Fahrzeugs zu entwenden. Im Rucksack befand sich eine geringe Menge Bargeld und diverse persönliche Papiere. Etwas später am frühen Vormittag des 02.04.20 ereignete sich eine ähnlich gelagerte Tat in der Straße Im Tiefen Tal. Aus einem geparkten nicht verschlossenen Vermessungsfahrzeug wurde ein Rucksack und eine Bauchtasche gestohlen. In beiden befand sich ebenfalls Bargeld in geringer Höhe. Persönliche Karten und Papiere aus dem Rucksack konnten im näheren Umfeld des Straßenzuges wieder aufgefunden werde.

Lüneburg - trotz Hausverbot geklaut

Der alkoholisierte 41jährige ging am Donnerstagnachmittag, 02.04.20 in den Discounter in der Hindenburgstraße, obwohl er ein bestehendes Hausverbot für dieses Geschäft hat. Er wurde von Mitarbeitern dabei beobachtet, wie er sich eine Flasche Alkoholika unter die Jacke steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Außerhalb des Geschäftes auf den Diebstahl angesprochen, gab der 41jährige vor, die Flasche zurückzubringen, überlegte es sich vor dem Geschäft aber anders und nahm ein unangeschlossenes Fahrrad an sich. Am Wegfahren wurde er von Mitarbeitern gehindert, die hinzugezogene Polizei nahm sich dem Dieb an und verbrachte ihn zur Dienststelle. Hier musste er seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. Ein Promillewert konnte nicht ermittelt werden.

Lüneburg - Einbruch in Kellerraum

In ein gewerblich genutztes Objekt im Altenbrückerdamm drangen unbekannte Täter im Zeitraum vom 27.03.20 bis zum 02.04.20 Uhr in den Keller ein. Sie gelangten durch das Kellerfenster in das Gebäude und öffneten mit Gewalt die Tür eines Raumes. Ob überhaupt etwas gestohlen wurde, ist unklar. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Barendorf - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 01.04.20 auf den 02.04.20 in das Vereinsheim des TUS Barendorf im Drosselweg ein. Sie gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude und in den Innenhof. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Soderstorf - tote Hühner im Wald aufgefunden

Bei einem Spaziergang im Wald zwischen Ehlbeck und Soderstorf fand die 62jährige mehrere tote Hühner auf dem Waldboden. Die hinzugezogene Polizei bestätigte diesen Fund von zehn braunen Hühnern, die alle tot waren. Zum Verursacher liegen keine Hinweise vor. Das Veterinäramt wurde in Kenntnis gesetzt und kümmerte sich um die würdevolle Entsorgung der toten Tiere.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ohne Kosten übernachtet

Gleich in zwei Objekten in Lüchow und in einem Objekt in Woltersdorf scheinen Personen günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu suchen. Im Diesdorfer Weg wurde sich über eine Terrassentür Zutritt in ein leerstehendes Einfamilienhaus verschafft, um hier augenscheinlich zu nächtigen. In Satemin konnte sogar ein 31jähriger in einer Scheune angetroffen werden, der sich hier häuslich eingerichtet hatte. Auf dem Truppenübungsplatz in Woltersdorf wurden Container aufgebrochen, um im Inneren übernachten zu können. In allen drei Fällen wurden Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gefertigt.

Schnackenburg - Unfallfahrt unter Alkohol

Der 19jährige schien erst zu tief ins Glas geschaut zu haben, dann schaute er wahrscheinlich während der Fahrt mit seinem PKW Ford aufs Handy. Dadurch verlor er am frühen Morgen des 03.04.20 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der Bundesstraße 493 in Höhe Kapern von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Auto. Er befreite sich selber unverletzt und versuchte nun in der Dunkelheit ein vorbeifahrendes Fahrzeug anzuhalten. Dafür stellte er sich mitten auf die Fahrbahn, ein 39jähriger konnte mit seinem PKW gerade noch ausweichen. Die alarmierte Polizei bat den Unfallfahrer direkt zur Blutprobenentnahme, ein Promillewert konnte nicht erhoben werden. Das verunfallte Fahrzeug dürfte einen Totalschaden aufweisen.

Uelzen

Uelzen - Streiterei im Treppenhaus

Am Abend des 02.04.20 trafen das 24jährige Opfer und der 28jährige Täter im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zufällig aufeinander. Obwohl sie in früheren Zeiten befreundet waren, feindeten sie sich nun an und gerieten in einen verbalen Streit. Im Zuge dessen, soll der 28jährige den 24jährigen dann die Treppe heruntergestoßen haben. Dabei verletzte sich das Opfer leicht am Knie, brauchte aber keine medizinische Versorgung. Die hinzugezogene Polizei fertigte eine Strafanzeige, der 28jährige bestreitet die Tat.

Uelzen - versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Unbekannte versuchten vermutlich über ein rückwärtiges Fenster des Juweliergeschäftes hier einzudringen. Sie beschädigten das Mauerwerk an der Eisengittereinfassung. Dieser Versuch misslang, ein Einbruch in das Geschäft wurde durch die gute Sicherung abgewehrt.

