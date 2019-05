Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 30 bei Grimmen

Süderholz (ots)

Bereits am 02.05.2019 ereignete sich gegen 09:20 Uhr auf der Landesstraße 30 zwischen Willerswalde und Bartmannshagen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Mann aus der Gemeinde Sundhagen aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem PKW Ford nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und anschließend auf dem angrenzenden Feld zum Liegen kam. Vermutlich erlitt der 60-Jährige während der Fahrt gesundheitliche Probleme, die ursächlich für den Unfall waren.

Der Fahrzeugführer wurde an der Unfallstelle durch Rettungskräfte erfolgreich reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Dort verstarb der Mann jedoch am 05.05.2019, wie der Polizei am heutigen Tag, dem 16.05.2019, bekannt wurde.

