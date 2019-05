Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mann verursacht gleich zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 15.05.2019 verursachte ein alkoholisierter PKW-Fahrer innerhalb von wenigen Minuten gleich zwei Verkehrsunfälle.

Kurz nach 16:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei der erste Verkehrsunfall gemeldet. Hier befuhr ein PKW VW die Damgartener Straße in Richtung Saal. In der Ortschaft Kückenshagen kam dem 44-jährigen VW-Fahrer ein PKW Hyundai entgegen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kam der PKW Hyundai in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden PKW VW. Anschließend entfernte sich der PKW Hyundai unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Nur zwei Minuten nach der Meldung des oben geschilderten Verkehrsunfalls ging in der Einsatzleitstelle der Polizei eine Meldung zu einem weiteren Verkehrsunfall ein. Es stellte sich heraus, dass der oben genannte PKW Hyundai die Gemeindestraße aus Richtung Kückenshagen kommend in Fahrtrichtung Langendamm befuhr. Kurz vor dem Ortseingang Langendamm kam der PKW Hyundai aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und schlussendlich im Straßengraben zum Stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 55-jährige Mann aus der Region, der unverletzt blieb, unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholüberprüfung beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,50 Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus in Ribnitz-Damgarten durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der bei diesem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Der 55-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

