POL-NB: Sexueller Übergriff auf eine junge Frau in Rostock-Lütten-Klein

Neubrandenburg (ots) -

Am Abend des 08.12.2018 besuchte die 21-Jährige Geschädigte das "Electric-Sea-Festival" auf dem Messegelände in Rostock. Gegen 02:00 Uhr verließ sie dieses und machte sich zu Fuß auf dem Weg zur Wohnung ihres Freundes. Als sie sich im Bereich der Warnowallee zwischen dem S-Bahnhof "Lütten-Klein" und dem Einkaufszentrum befand wurde sie von zwei männlichen Personen überfallen. Diese brachte sie zu Boden und zwangen sie zu sexuellen Handlungen. Als die Täter versuchten sie zu entkleiden, gelang es ihr diese von sich zu stoßen und zu flüchten. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden. 1. Täter: ca. 20 - 25 Jahre alt, 1,70 m groß, 3Tage Bart, dunkel gekleidet, Mütze 2. Täter: ca. 20 - 25 Jahre alt, 1,80 m ,dunkel gekleidet, Mütze Beide Täter haben fließend Deutsch gesprochen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Hilfe. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich im Polizeipräsidium Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55822224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Pressestelle



Nicole Buchfink



Telefon: 0395/5582-2040







Claudia Tupeit



Telefon: 0395/5582-2041







Fax: 0395/5582-2006



E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de



Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell