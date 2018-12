POL-NB: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fußgänger

Greifswald (ots) -

Am 09.12.2018 gegen 17:30 Uhr kam es in der Wolgaster Straße in 17489 Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der 29-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr die Wolgaster Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Ortsausgang. Als er sich dabei auf Höhe der Tankstelle befand überquerte plötzlich ein Fußgänger vor ihm die Fahrbahn aus Richtung Tankstelle kommend in Richtung Supermarkt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger. Der Fußgänger zog sich dadurch eine Platzwunde am Kopf zu und wurde durch die Rettungskräfte in das Klinikum Greifswald gebracht. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,-EUR. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fußgängers feststellten, führten sie bei diesem einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,74 Promille. Gegen den Fußgänger wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

