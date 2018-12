POL-NB: Kleinkind im Stadtbus von Neubrandenburg verletzt

Neubrandenburg (ots) -

Am 09.12.2018 gegen 16:45 Uhr kam es am Busbahnhof in 17033 Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 58-jährige Busfahrer der Linie 2 beabsichtigte mit seinem Bus vom Busbahnhof auf den Friedrich-Engels-Ring aufzufahren. Bei der Anfahrt auf den Friedrich-Engels-Ring beachtete er den bereits auf der Fahrbahn befindliche Bus der Linie 10 zu spät und musste seinen Bus nochmals stark abbremsen. Dies hatte zur Folge, dass ein im Bus befindlicher 2-jähriger Junge von seinem Sitz rutschte und mit dem Kopf gegen eine vor ihm befindliche Haltestange stieß. Hierbei zog er sich eine Verletzung zu und wurde zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum verbracht. Gegen den Busfahrer wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Pressestelle



Nicole Buchfink



Telefon: 0395/5582-2040







Claudia Tupeit



Telefon: 0395/5582-2041







Fax: 0395/5582-2006



E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de



Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell