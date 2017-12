POL-RT: Schlägereien, Verkehrsunfälle, Einbrüche

Reutlingen (ots) - Streitigkeiten enden in körperlicher Auseinandersetzung

Am Freitagabend gegen 21.35 Uhr ist es in der Wörthstraße zu einer Schlägerei unter mehreren Beteiligten gekommen. Hierbei wurde ein 21-Jähriger von drei Männern zu Boden geschlagen und dort wurde weiter auf ihn eingetreten. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Kopfplatzwunde, welche in einer Klinik medizinisch versorgt werden musste. Ferner wurden bei der Person Drogen aufgefunden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu dem Motiv und den drei Tatverdächtigen, die aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammen, aufgenommen.

Hülben (RT) - Alkoholisiert in Leitplanke gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholkonsum sind einem Dacialenker am Samstag gegen 01.20 Uhr zum Verhängnis geworden. Der 23-jährige Fahrzeugführer geriet auf seiner Fahrt von Erkenbrechtsweiler in Richtung Hülben in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte beim Gegenlenken in die gegenüberliegende Schutzplanke. Nach einer weiteren Drehung kam er abschließend im Graben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde beim unverletzten Fahrzeuglenker Atemalkohol gemessen, wonach er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ferner muss er für einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Sonnenbühl (RT) - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer ist am Samstagmorgen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Gegen 02.45 Uhr geriet er auf der L 382 von Erpfingen in Richtung Undingen zunächst nach rechts ins Bankett, übersteuerte dann sein Fahrzeug und kam vollends von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt, der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Esslingen (ES) - Streit vor Gaststätte

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in den frühen Stunden des Samstages gegen 01.45 Uhr in Esslingen in der Ulmer Straße gekommen. Ein 37-jähriger Mann aus Plochingen befand sich im Eingangsbereich einer Gaststätte, als er mit einem 65-jährigen Esslinger in Streit geriet. Kurz darauf kamen noch zwei Männer hinzu und schlugen gemeinsam auf den 37-Jährigen ein. Alle drei Tatverdächtigen standen deutlich unter Alkoholeinwirkung. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Esslingen (ES) - Betrunken über Verkehrsinsel

In betrunkenem Zustand hat eine Autofahrerin am Freitagabend in Esslingen-Berkheim einen Verkehrsunfall verursacht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr die 29-jährige Esslingerin um 22.40 Uhr die Straße "Am Ziegelbrunnen" abwärts und überfuhr mit ihrem BMW an der Einmündung zur Aufstiegsstraße die sich dort befindliche Verkehrsinsel. Am Pkw und an der Verkehrsinsel entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der 29-Jährigen deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ferner wurde ihr Führerschein einbehalten. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste durch ein Abschleppunternahmen geborgen werden.

Filderstadt (ES): Einbrecher wurde gestört (Zeugenaufruf)

In den Abendstunden des Freitags hat ein bislang unbekannter Täter versucht in ein Zweifamilienhaus in der Mahlestraße in Filderstadt-Bonlanden einzubrechen. Als gegen 17.35 Uhr die Bewohner nach Hause kamen, hörten sie aus dem Kellerbereich verdächtige Geräusche. Beim Eintreffen der sofort verständigten Polizei hatte der Täter bereits das Weite gesucht. Zuvor hatte er versucht, die Kellertüre aufzubrechen und war vermutlich durch die Heimkehr der Anwohner von seinem weiteren Tun abgehalten worden. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und Polizeihunden blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Filderstadt, Tel. 0711/7091-3, sucht nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Kirchheim unter Teck (ES) - In Wohnung eingebrochen

Am Freitagnachmittag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.20 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus in der Herdfeldstraße eingedrungen und hat dort mehrere Räume durchsucht. Der Täter richtete hierbei einen Schaden von mehreren tausend Euro an, erlangte aber nur Diebesgut im Wert von wenigen Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung.

Nürtingen (ES) - Schlägerei unter Nachtschwärmern, Polizeibeamte beleidigt

Nicht zitierfähige Worte haben sich Polizeibeamte bei der Streitschlichtung unter Nachtschwärmern anhören müssen. Die Streife wurde am frühen Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr in die Mönchstraße an eine Kneipe beordert, nachdem dort Personen um Einlass begehrten und an der Tür randalierten. Hierbei kam es unter den Zutrittswilligen zur körperlichen Auseinandersetzung, wobei sich ein 18-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau leichte Verletzungen zuzogen. Die tatverdächtigen Männer im Alter von 30 und 32 Jahren wurden in Tatortnähe angetroffen und des Platzes verwiesen. Sie müssen sich für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten.

Nürtingen (ES)- Betrunken gegen Ampelmasten

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr hat sich in Nürtingen in der Neckarstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Ein 65-Jähriger aus Frickenhausen befuhr mit seinem Geländewagen die Neckarstraße in Richtung Neckarhausen. Auf Höhe der Einmündung der Wörthbrücke geriet er mit seinem Fahrzeug nach links, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und prallte schließlich mit großer Wucht gegen einen Ampelmast. Durch den Aufprall wurden die Beschilderung und die Ampel total zerstört. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mind. 50.000 Euro. Der 65-Jährige wurde bei dem Aufprall nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 65-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test konnte auf Grund seines Zustandes nicht durchgeführt werden. Nach der angeordneten Blutprobe wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Geländewagen musste durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

Tübingen (TÜ) - Schlägerei vor der Disco

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 20-Jähriger am Samstagmorgen gegen 05.20 Uhr vor einer Discothek in der Reutlinger Straße. Nach einem zunächst verbal geführten Streit im Innenbereich der Disco setzte sich die nun handfeste Auseinandersetzung vor der Disco fort. Ersten Ermittlungen zufolge wurde er von 4 sich ebenfalls an der Örtlichkeit befindlichen Personen mit Schlägen und Tritten traktiert. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.

Tübingen (TÜ) - Schläge am Europaplatz

In der Nacht zum Samstag ist es am Europaplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein alkoholisierter 39-jähriger aus Mössingen wurde aus einer größeren Personengruppe heraus geschlagen und dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter, welche nur sehr vage beschrieben werden konnten, nicht mehr angetroffen werden.

Tübingen (TÜ) - Demente Frau wohlbehalten aufgefunden

Munter und unverletzt konnte eine 73-jährige abgängige Bewohnerin eines Pflegeheims am Samstagmorgen aufgefunden werden. Die als laufstark beschriebene Seniorin war am Freitagabend unbemerkt von der Betreuungseinrichtung gegangen und ist in der Nacht und am Morgen mit zahlreichen Kräften, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, gesucht worden. Letztendlich konnte sie in der Morgendämmerung im Garten wohlauf aufgefunden werden.

