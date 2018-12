POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) -

Am 09.12.2018 gegen 16:15 Uhr kam es in der August-Bebel-Straße in 17389 Anklam zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus bisher unbekannter Ursache im Keller im Heizungsraum aus. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Anklam und Ducherow mit insgesamt 54 Kameraden im Einsatz. Durch diese konnte das Feuer gelöscht werden. Die einzige Bewohnerin des Hause, eine 75-jährige Frau, blieb unverletzt und konnte mit Beginn des Brandes aus dem Haus flüchten. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Das gesamte Einfamilienhaus wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten so stark beschädigt, dass es zur Zeit unbewohnbar ist. Die Bewohnerin kann erst mal bei Bekannten wohnen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Dabei werden sie am morgigen Tag durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

