POL-LG: ++Lüneburg - polizeibekannter Mann wird in Psychiatrie eingewiesen++Uelzen - Einbruch in Shisha Bar++Bad Bodenteich - uneinsichtiger Einkäufer beleidigt Sicherheitsdienst++

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 01.04.2020

Lüneburg

Lüneburg - polizeibekannter Mann wird in Psychiatrie eingewiesen

Der 40jährige war am gestrigen Tag schon negativ im Innenstadtbereich aufgefallen, weil er eine 35jährige angespuckt hat. Am heutigen Morgen, 01.04.20, hielt er sich an einem Einkaufsmarkt Vor dem Neuen Tore auf. Hier beobachtete ein 30jähriger Mann, wie der 40jährige über den Parkplatz ging und ein bis jetzt unbekanntes weibliches Opfer von hinten bespuckte. Um den Verursacher an weiteren Taten zu hindern, sprach der 30jährige ihn an, dieses zu unterlassen. Nun wurde er selber Opfer, konnte jedoch eine Spuckattacke und einen Schlag abwehren und brachte den Täter mithilfe eines am Einkaufsmarkt anwesenden Security Mitarbeiters zu Boden. Der alarmierten Polizei gegenüber gab der anscheinend psychisch verwirrte Mann an, dass er gar nicht wisse, warum er spucken würde. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen, Strafverfahren wurden für die taten von beiden Tagen eingeleitet.

Bleckede - Katalysatoren aus PKW entwendet

Die fünf PKW Opel waren alle auf dem Hinterhof einer Sägerei im Von-Estorffs-Weg abgestellt, keines der Fahrzeuge war angemeldet. Am Nachmittag des 31.03.20 stellte der 43jährige Autoeigentümer und fest, dass an allen Fahrzeugen die Katalysatoren fehlten. Diese sind vermutlich von unbekannten Tätern abgeflext worden. Es entstand ein Sachschaden, der sich auf mehr als tausend Euro beläuft. Als Tatzeitraum wurde vom Anzeigenerstatter der Zeitraum der vergangenen zwei Wochen benannt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte an der Polizeistation Bleckede unter der Rufnummer: 05852-951170.

Melbeck - illegale Müllentsorgung

Umweltfrevel haben an der Landesstraße 233, Verbindungsstraße zwischen Melbeck und Gut Bardenhagen kurz vor der dortigen Landkreisgrenze illegal ihren Müll entsorgt. Am Nachmittag des 31.03.20 entdeckte die Polizei, nach Hinweis eines Anrufers, einen Bauschutthaufen mit Fliesenresten und Dämmmaterial. Leider liegen der Polizei keine Hinweise auf den Entsorger vor, wer etwas beobachtet, meldet sich bitte an der Polizeistation Melbeck unter der Rufnummer: 04134909440. Der Müll wird fachgerecht von der Gesellschaft für Abfallwirtschaft entfernt.

Uelzen

Uelzen - entwendeter Roller wieder aufgefunden

Der 55jährigen Fahrzeughalter zeigte bei der Polizei an, dass ihm sein Roller in der Nacht vom 30.03.20 auf den 31.03.20 vom Parkplatz der Uelzena Im Neuen Felde gestohlen worden ist. Als die Polizei zu späterer Zeit in der Gemeinschaftsunterkunft Im Böh Hinweisen nachging, konnte sie den Roller bei einem dort wohnenden 19jährigen feststellen. Der Roller wurde sichergestellt und kann an den "wahren" Besitzer ausgehändigt werden, den 19jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Uelzen - Einbruch in Shisha Bar

Am frühen Mittwochmorgen, 01.04.20 brachen zwei unbekannte Täter in die Shisha Bar in der Bahnhofstraße ein. Aus dem Inneren der Bar entwendeten sie Tabak und Pfeifen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Das Stehlgut soll von den Tätern in einem Müllcontainer mit Rollen abtransportiert worden sein. Das belegen Videoaufnahmen aus dem Geschäft. Die Täter können nicht detailliert beschrieben werden, aber einer der beiden soll eine Daunenjacke und der andere eine Jacke der Marke "Jack Wolfskin" getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Uelzen entgegen, unter der Rufnummer:0581-930215.

Uelzen - Scheibe am PKW eingeschlagen und Kennzeichen gestohlen

Im Zeitraum von morgens dem 31.03.20 bis zum frühen Morgen des 01.04.20 haben unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines Mercedes C Klasse, welcher in der Eschemannstraße parkt, mit einem Stein eingeworfen. Außerdem demontierten sie die Kennzeichen und entwendeten diese. Der PKW scheint schon über einen längeren Zeitraum ungenutzt an dieser Stelle geparkt. Das Fahrzeug ist jedoch gültig zugelassen. Da der Halter von der Polizei noch nicht erreicht werden konnte, konnte diese noch keine Angaben über eventuell abhanden gekommene Sachen aus dem Fahrzeuginneren machen.

Bad Bodenteich - uneinsichtiger Einkäufer beleidigt Sicherheitsdienst

Eigentlich sollte es jeder von uns schon verinnerlicht haben. Der 60jährige vor diesem Geschäft anscheinend nicht. Er wollte am Nachmittag des 31.03.20 im Discounter in der Neustädter Straße einkaufen und weigerte sich partout einen, wie die Vorschriften es ausweisen, Einkaufswagen zu benutzen. Als er vom Angestellten eines Sicherheitsdienstes auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht wurde, beleidigte er diesen. Nun erwartet den 60jährigen ein Strafverfahren.

Bad Bevensen - Betrunkener zerschlägt Türscheibe

Als es am 31.03.20 abends kalt wurde, wollte der 33jährige wohl in die Wohnung eines 20jährigen Bekannten in der Röntgenstraße, da er im Moment keine Bleibe zu haben scheint. Der 20jährige wies ihn jedoch ab, was der 33jährige mit einem Tritt gegen die Hauseingangstür quittierte. Das Glas der Tür wurde hierdurch zerstört, der alkoholisierte Grobian entfernte sich vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei. An der Tür entstand Sachschaden von mehr als hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Roller gestohlen

In der Nacht vom 30.03.20 auf den 31.03.20 entwendeten Unbekannte ein schwarzes Kleinkraftrad, unbekannten Herstellers mit dem Versicherungskennzeichen 078-SZX. Das wurde vor dem Diebstahl von dem 18jährigen Fahrzeughalter am Fahrbahnrand der Feldstraße in Höhe Hausnummer 40 abgestellt. Wer Hinweise zum Verschwinden geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Dannenberg unter der Rufnummer: 05861-985760.

Schnackenburg - immer wieder ohne Führerschein

Der 46jährige kann es einfach nicht lassen. Obwohl die Polizei schon mehrfach Ermittlungsverfahren gegen ihn richtete, fuhr er in den frühen Vormittagsstunden des 31.03.20 wieder mit einem Auto durch Schnackenburg, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei traf ihn in einem roten Daimler Benz an, als er die Grabenstraße in Höhe der Feuerwehr entlangfuhr. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren musste er Wiederholungstäter nun auch eine gerichtlich angeordnete Vorauszahlung leisten.

Bergen OT Jiggel - Unfall im Kreuzungsbereich

Der 56jährige Fahrer eines Mercedes A Klasse wollte in Jiggel nach links auf die Landesstraße in Richtung Kassau abbiegen. Das übersah der 52jährige Fahrer eines VW Golf am Spätnachmittag des 31.03.20 und fuhr dem verkehrsbedingt wartenden Mercedes auf. Zum Glück konnten beide Männer ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro, sie mussten vom Unfallort abgeschleppt werden.

Lüchow - Bodenstrahler vor Museum beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum vom 27.03.20 - 01.04.20 einen Bodenstrahler beschädigt, welcher vor dem Amtsturm Museum in der Burgstraße platziert ist. Dabei wurde das sehr dicke Sicherheitsglas des linksseitig des Eingangs befindlichen Strahlers zerbrochen. Die Polizei geht hier von einer Vandalismus Tat aus. Der Gemeinde entsteht durch die Beschädigung ein Schaden von rund tausend Euro.

