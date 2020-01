Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit Flucht

Diez (ots)

Am Dienstag, den 21.01.2020, vormittags zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr, ereignete sich in Diez, in der Adelheidstraße, ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Audi parkte gegenüber des Krankenhauses in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand. Ein anderes Fahrzeug, mit der Ortskennung EMS, rollte gegen den Audi und beschädigte diesen an der vorderen Stoßstange. Eine unbekannte Person beobachtete den Unfall und hinterließ einen Hinweiszettel am Audi. Dennoch konnte der Unfallverursacher bislang nicht ermittelt werden. Es werden weitere Angaben zu dem Unfallverursacher benötigt, um diesen ausfindig machen zu können. Es wird gebeten, dass sich Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bei hiesiger Stelle melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell