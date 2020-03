Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und Vollsperrung der Autobahn

Hildesheim (ots)

Hildesheim-Drispenstedt. (bn). Am 29.02.2020, gegen 07:06 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 zwischen den Anschlußstellen Hildesheim-Drispenstedt und Hildesheim in Fahrtrichtung Kassel ein Verkehrsunfall, an dem drei Kraftfahrzeuge beteiligt waren. Nachdem an einem Sattelzug ein Reifen geplatzt war, geriet der Reifen und der Auflieger in Brand. Der Reifen löste sich kurze Zeit später und rollte über die drei Fahrstreifen der Autobahn. Die Autofahrer bremsten daher ihre Fahrzeuge auf der Fahrbahn bis zum Stillstand ab und schalteten dabei das Warnblinklicht an. Dem Stauende näherte sich nun auf dem linken von drei Fahrstreifen ein 20-jähriger Auszubildender aus Burgdorf (Salzgitter) mit hoher Geschwindigkeit in seinem Pkw Mercedes-Benz. Er erkannte das Stauende zu spät und reagierte erst sehr spät auf das Stauende. Er machte dann noch eine Vollbremsung und versuchte noch auf den mittleren Fahrstreifen zu auszuweichen. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf dem linken von drei Fahrstreifen den Pkw VW eines 26-jährigen Hannoveraners auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw VW des 26-jährigen gegen einen weiteren Pkw VW eines 51-jährigen aus Hambergen und der 55-jährigen Beifahrerin aus Bremen auf dem mittleren Fahrstreifen gestoßen. Durch den Verkehrsunfall wurden 20-jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich und die anderen Beteiligten leicht verletzt in Hildesheimer Krankenhäuser eingeliefert. Die Leichtverletzten konnten die Krankenhäuser nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 20-jährige mußte zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Zur Unfallstelle wurden zwei Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Hildesheim, die Berufsfeuerwehr Hildesheim mit 13 Kamaraden, 3 Rettungswagen und zwei Notartwagen eingesetzt. Alle drei Kraftfahrzeuge mußten von der Autobahn abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15 bis 20 Tausend Euro. Die Autobahn war von 07:22 Uhr bis 13:00 Uhr in Fahrtrichtung Kassel durch die Autobahnmeisterei Hildesheim voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 3 km auf der Autobahn. Auf der Umleitungsstrecke durch die Innenstadt von Hildesheim kam es auch zu erheblichen Behinderungen.

