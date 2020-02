Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Anrufwelle von Betrügern reißt nicht ab

Hildesheim (ots)

Landkreis Hildesheim - (jpm)Am Mittwoch, 26.02.2020, und Donnerstag, 27.02.2020, gingen bei zehn Bürgern aus Sibbesse, Alfeld, Elze, Sarstedt, Bad Salzdetfurth und Bockenem Anrufe von Betrügern ein, die sich als falsche Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher oder Angehörige ausgaben. In einem Fall wurde dem Angerufenen ein angeblicher Gewinn in Aussicht gestellt. Die Täter kamen bei keinem der Anrufe zum Ziel.

Nach vorliegenden Erkenntnissen erhielt ein 74-jähriger Mann aus Sibbesse am Vormittag des 26.02.2020 einen Anruf, bei dem ihm eine männliche Person bekanntgab, dass er einen mittleren, fünfstelligen Betrag gewonnen habe. Zur Deckung von Kosten sollten vorab jedoch Guthabenkarten im Wert eines dreistelligen Geldbetrages erworben werden. Der 74-jährige durchschaute die Masche und fiel nicht darauf herein.

Am Vormittag des 27.02.2020 rief eine weibliche Person bei einer 79-jährigen Frau aus Sibbesse an und gab sich als Enkelin aus. Nach einem angeblichen Verkehrsunfall würde sie einen fünfstelligen Geldbetrag für die Schadensregulierung benötigen. Als die 79-jährige misstrauisch wurde und Fragen stellte, legte die Unbekannte auf.

Am Nachmittag versuchte vermutlich die identische Anruferin die gleiche Masche bei einem 77-jährigen Mann aus Alfeld. Doch auch dieser fiel nicht auf die Betrügerin herein.

Bei einer 84-jährige Frau aus Bockenem meldete sich am selben Nachmittag ein unbekannter Mann und gab sich als ihr Sohn aus. Auch er gab an, nach einem Unfall Geld zu benötigen. Im sicheren Wissen, dass es sich nicht um ihren Sohn handelte, beendete die 84-jährige das Gespräch.

In Alfeld meldete sich am 27.02.2020 vormittags eine männliche Person bei einem 73-jährigen Mann und gab sich als Enkel aus, der für einen Immobilienkauf eine hohe fünfstellige Summe benötige. Nachdem der 73-jährige sofort bemerkte, dass es sich nicht um seinen Enkel handelte, wurde er beleidigt und der Anrufer legte auf.

In Elze meldete sich am Donnerstagvormittag eine angebliche Polizeibeamtin aus Hannover bei einer 77-jährigen Frau, weil ihr Haus angeblich ins Visier einer rumänischen Einbrecherbande geraten sei. Auch hier wurde die Angerufene misstrauisch, so dass es zu keiner weiteren Tatausführung kam.

In Sarstedt wurde eine 87-jährige Frau am Abend des 26.02.2020 von einer Beamtin der Kriminalpolizei Niedersachsen angerufen, die fragte, ob bei der Dame alles in Ordnung sei. Diese legte sofort auf.

In Bad Salzdetfurth meldeten sich am gleichen Abend ebenfalls falsche Polizeibeamte bei zwei 79 und 65 Jahre alten Frauen und stellten Fragen zu ihren Bankkonten. Als die Betrüger merkten, dass die Frauen misstrauisch wurden, legten sie auf.

Am 27.02.2020 meldete sich nachmittags ein angeblicher Gerichtsvollzieher bei einer 76-jährigen Dame aus Bad Salzdetfurth. Sie sollte Spielschulden mit einer hohen dreistelligen Summe tilgen. Ansonsten wurde ihr eine Kontosperrung angedroht. Die Dame reagierte richtig und meldete den Vorfall der Polizei.

